"L'incantesimo della Rosa" al teatro Govi per i bambini del Gaslini

In un mondo tenebroso, reso oscuro dalla solitudine, un principe dall'aspetto bestiale, lotta disperatamente per sfuggire all'incantesimo di una Fata. Tra una canzone, un balletto e un gesto di rabbia, la Bestia scioglierà il suo cuore e quello della sua amata, prima che il fato lo veda soccombere e prima che si realizzi definitivamente “L’incantesimo della rosa”.

Uno spettacolo che incanterà ed emozionerà sia piccoli che grandi spettatori, trasportandoli nella magia della fiaba, con la metamorfosi della Bestia, che tornerà sulla strada colorata e lucente dell’Amore, guidata da un simpaticissimo cast di “non professionisti”, sessantuno volontari, che si mettono in gioco in uno spettacolo dal vivo recitato cantato e ballato con talento, capacità e soprattutto tanto cuore!

Ma lo spettacolo non è fine a se stesso: come tutte le manifestazioni proposte da Sulle Ali della Fantasia, avrà uno scopo benefico: “L’incantesimo della rosa” infatti sarà effettuato per raccogliere erogazioni liberali da devolversi al C.A.B.E.F. Centro Accoglienza per bambini ricoverati e loro famiglie, dell'Istituto Gaslini.

Al termine dello spettacolo inoltre saranno premiati i piccoli vincitori del concorso di disegno “.. E vissero felici e contenti!” cui ogni bimbo potrà partecipare portando a teatro il proprio disegno del personaggio preferito, mentre ci saranno caramelle per tutti i bambini presenti.

Particolarità di questa manifestazione è la presenza di un gruppo di Volontari, che effettueranno la traduzione dello spettacolo in LIS, Lingua dei segni italiana.

Prezzo del biglietto: adulti € 9, bambini € 6. Sotto i 4 anni ingresso gratuito