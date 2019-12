Inaugurazione del Circolo UDI Valpolcevera

Sabato 14 dicembre alle ore 16, presso la sede del Dopolavoro Ferroviario di Genova in via Roggerone 8, a Rivarolo, verrà inaugurato il circolo UDI (Unione Donne d'Italia) Valpolcevera.

In questo contesto, l'UDI proporrà le sue attività in una giornata di festa, musica e convivialità.

Interverranno Lilia Valente, responsabile UDI Valpolcevera, Teresa Bruneri di UDI, Paola Campi della Cooperativa Mignanego e Centro Antiviolenza Pandora, e Teresa Scarlassa, Assessore Pari Opportunità del Municipio Valpolcevera.

Letture a cura di Daniela Bordanzi, dell'associazione culturale Mastro Libraio.

Musica e danze e, per finire, rinfresco e brindisi per tutti.

La cittadinanza è invitata.

L'UDI - Unione Donne in Italia è un'associazione autonoma di promozione politica, sociale e culturale, senza fini di lucro. Si è costituita inizialmente con il nome “UDI - Unione Donne Italiane”. Affonda le sue radici nei Gruppi di difesa della Donna e, in generale, nell’ampia esperienza femminile della Resistenza contro la dittatura fascista, l'occupazione nazista, la guerra; fondamentale è il contributo per la costruzione dell’Italia repubblicana e democratica e per il lungo percorso, non ancora del tutto compiuto, di emancipazione e libertà femminile. Per sottolineare l'attenzione verso le donne che, nate altrove, vivono in Italia, dal 29 novembre 2003 l'UDI ha riletto il proprio acronimo come “Unione Donne in Italia”. È suo preciso intento proseguire l’impegno per l’affermazione dei diritti delle donne, fondamentale misura per l’affermazione dei diritti umani e per costruire una nuova civiltà nelle relazioni tra donne e uomini, sia sul piano interpersonale che su quello pubblico, dal rispetto reciproco alla comune responsabilità di cura della vita umana e dell’ambiente che la accoglie.