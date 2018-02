Inaugurazione della nuova sede del Centro Antiviolenza Mascherona

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, mercoledì 7 marzo 2018 il Centro Antiviolenza Mascherona aprirà le porte della nuova sede situata nel cuore di Genova, in piazza Colombo 3/7. Un open day dedicato a tutta la cittadinanza e alle istituzioni: alle ore 11 si svolgerà la conferenza stampa in cui le operatrici illustreranno i servizi offerti gratuitamente alle donne vittime di violenza, il report con l’analisi dei dati relativi al 2017 e i nuovi progetti.

Per promuovere l’iniziativa, il Centro Antiviolenza ha lanciato una campagna social #ChangeYouToo a cui hanno aderito alcuni volti noti liguri appartenenti al mondo dello spettacolo e della cultura.

L’evento vuole essere un momento di condivisione collettiva sulla parità di genere, sulle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne e sulla loro spinta al combiamento. Per questo durante l’intera giornata verrà esposta la mostra fotografica “Il lavoro femminile” realizzata da Archivio Storico Studio Leoni.

La mostra, che guiderà i visitatori e le visitatrici dai portici di piazza Colombo fino all’interno della sede, è realizzata in collaborazione con il Civ Colombo/Galata e con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova. Nei giorni successivi, le foto verranno esposte in tutte le vetrine delle attività commerciali che aderiscono e sostengono l’iniziativa.