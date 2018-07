Inaugurazione Satura International Contest: a Genova 131 artisti da tutto il mondo

Arrivano a Genova da tutta Italia e da 15 differenti Paesi stranieri i 131 artisti visivi che a partire dalle 17 di sabato prossimo 7 luglio 2018 saranno in mostra a Palazzo Stella, nel cuore del centro storico genovese, in occasione del Satura International Contest 2018, il 3° Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli. Un'esposizione di grande respiro internazionale, con il Patrocinio di Regione Liguria, Comune e Città Metropolitana di Genova, che resterà allestita per due settimane presso la sede di Satura Art Gallery, in uno scenografico percorso snodato attraverso 9 sale tutte differenti, e che sarà quindi visitabile fino a sabato 21 luglio tutti i giorni dal martedì al sabato con orario 15-19, sempre ad ingresso libero.

In occasione dell'inaugurazione in programma alle 17 di sabato 7 luglio 2018 si svolgerà la cerimonia di premiazione prevista a Palazzo Stella, in piazza Stella 5 (dietro via San Lorenzo), durante la quale verranno proclamati ufficialmente i vincitori del concorso, che comprende le sezioni di pittura e fotografia, e che andrà ad incastrarsi all'interno del variegato puzzle di eventi che lo stesso giorno animeranno tutto il centro del capoluogo ligure. Piazza Stella si trasformerà infatti, già a partire dalle 16, in un pittoresco palcoscenico a cielo aperto grazie alla performance di musica live a cura di Daniela Masella, in attesa del vernissage.

«Si tratta di una rassegna che torna sull'onda dei successi delle precedenti edizioni - spiega il Presidente di Satura Mario Napoli - per scandagliare il panorama visivo contemporaneo, che dimostra come l'arte sia puro ed inesauribile sentimento del mondo e, ancor più, che la funzione dell'artista è ancora quella di saperne cogliere tutte le più infinitesimali modificazioni».

La giuria di Satura

Marino Anello collezionista, Marzia Fossati giornalista, Alessia Lisenko art curator, Milena Mallamaci architetto, Flavia Motolese critico d’arte, Giuditta Napoli designer, Mario Napoli presidente associazione Satura, Mario Pepe critico d’arte, Elisa Podestà art curator e Andrea Rossetti critico d’arte.

Artisti vincitori

1° Premio Pittura Antonio Spitaletta (Firenze), 1° Premio Fotografia Mauro Marletto (Torino), 2° Premio Pittura Pino Tipaldo (Genova), 2° Premio Fotografia Rosario Civello (Parma), 3° Premio Pittura Fabrizio Stenti (Napoli), 3° Premio Fotografia Carlo D’Orta (Roma), Premio della Critica Horst Beyer (Germania), Premio della Critica Luciana Gallo (Milano), Premio della Giuria Paolo Collini (Milano), Premio Emergenti Stefania Rossetti (Firenze), Premio al Maestro Stefano Grondona (Genova), Premio Internazionale Peter Nussbaum (Austria).

Artisti premiati

Guido Alimento (Genova), Gianni Bacino (Savona), Alessio Bandini (Firenze), Wanda Benatti (Bologna), Pierangelo Bottaro (Genova), Silvia Brambilla (Monza), Rosamaria Brioschi (Monza), Lorenzo Castello (Genova), Maria Paola Chiarlone (Savona), Gian Paolo Cremonesini (Reggio Emilia), Pietro Cromo (Verona), Laura Gasparini (Brescia), Massimo Gilardi (Imperia), Roberto Grillo (L’Aquila), Giò Kaptra, Florent Mabilat (Francia), Vittoria Malagò (Milano), Marta Massone (Alessandria), Federica Montaldo (Genova), Gianni Nattero (Savona), Riri Negri (Genova), Ada Nori (Milano), Paola Pastura (Genova), Giulia Quaranta Provenzano (Imperia), Mirko Roncelli (Bergamo), Alessandro Rossi (Milano), Irene Rung (Germania), Alireza Sadvandi (Iran), Teresa Santinelli (Varese), Patrizio Vellucci (Latina).

Artisti segnalati

Fatiha Abellache, Egizia Agatone, Paolo Alessandro Alì, Delphine Alliens, Nicholas Avanzi, Luisella Bachini, Chicchi Baggiani, Donatella Balsamo, Serena Baretti, Novella Bellora, Fabio Belometti, Mauro Beni, Graziella Boffini, Leopoldo Bon, Giovanna Bondi, Claudio Briano, Enza Bruscolini, Massimiliano Cammarata, Guido Campanella, Anna Canepa, Paolo Cau, Roberta Ceudek, Emilie Chastan, Gabriella Chizzolini, Nicoletta Conio, Rosanna Conte, Franco Dallegri, Rudy Di Pasquale, Kris Drago, Marco Fabozzi, Saverio Feligini, Eugenio Feresin, Camilla Ferroni, Marco Forte, Eusebio Galetti, Carmine Galiè, Paola Gambale, Antonello Gangemi, Marco Gentile, Ada Giaquinto, Paola Grillo, Caterina Grisanzio, Giulia Iosco, Françoise Kozerawski, Lorena Lavezzo, Donato Lotito, Stefania Lubatti, Sara Luciani, Guglielmo Mazzia, Giorgio Mercuri, Pat Moli, Walter Morando, Roberto Morreale, Barbara Nejrotti, Paquale Pacelli, Gisella Pacini, Maria Fausta Pansera, Marjo Paunonen, Paolo Pellegrino, Adriana Perego, Laura Peresi, Maddalena Pezzoli, Sara Pezzoni, Norma Picciotto, Carlo Rognoni, Cristina Rossi, Susanna Rosti Rossini, Luigi Rubino, SaGu, Tolkyn Sakbayeva, Dana Santamaria, Teresa Santinelli, Erico Santos, Francesco Schiazza, Giorgia Scoma, Marco Serafini Amici, Andrea Sesta, Rudy Sesti, Albertino Spina, Lana Svit, Luca Taddeini, Cristina Tagliazzucchi, Laura Tarabocchia, Davide Tardelli,Paolo Toscani, Elena Troubetzkoy, Sabrina Veronese, Alice Voglino, Giorgia Zamboni, Luhan Zheng.