Inaugurazione della sala di bachata fusion e weekend al Caribe Club

Venerdì 23 novembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle ore 21.30, è in programma una serata ricca di ospiti e grandi novità. Per la prima volta a Genova, verrà presentata la nuova sala dedicata alla bachata fusion, che per l'occasione ospiterà il dj Jonathan che animerà il pubblico con una perfetta selezione latina. Nella sala cubana si balla sulla musica di dj El Bimbo Hernandez e non mancheranno le animazioni dei ballerini del Caribe Moreno, Bryan, Alfredo, Anaisa, Amelia e molti altri. Nella sala portoricana e hustle, dalle 21.30, si terrà lo stage gratuito di Latin Hustle con la maestra Daniela Trucco; alla console ci sarà dj Julian. Nella sala di kizomba si balla con dj Chris.



Possibilità di parcheggio davanti al locale. Ingresso con consumazione 10 euro (8 euro per i tesserati Caribe). Info: 335207103



Sabato 24 novembre 2018 al Caribe Club (C.so Italia 3) grande serata con ospiti "I guerriglieri della pista", ovvero gli animatori Kenzo Tumminelli e Antonio Scartozzi, per una vera notte all'insegna della danza latina e del divertimento. Inoltre, alle 21.30 è in programma lo stage di salsa in linea con il maestro e ballerino Luca Brundo. Alla console, affianco a dj Jekyll, ci sarà come special guest dj Rocco Davide; i ballerini Flavio e Vanessa saranno in pista ad animare il pubblico.



