Inaugurazione del sabato disco al Cezanne

Sabato 21 settembre 2019, dalle 20.30, al Cezanne Disco Club (via Cecchi 7 rosso, 010 541607) inaugura ufficialmente la nuova stagione del sabato disco, la notte over 30 più amata di Genova. Dopo il successo dell'inaugurazione del venerdì disco e latino, il Cezanne apre le porte anche di sabato per la serata disco, commerciale e revival.

L'inaugurazione inizia alle 20.30 con la consueta cena a buffet, a seguire si balla con la stessa formazione vincente delle scorse stagioni: la console formata dai dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti e la presenza dell'insostituibile Franco Nativo nelle vesti di vocalist della serata. Si ballerà con i migliori successi commerciali del momento e le intramontabili hit del passato.

Cena a buffet e consumazione 13 euro, dopo le 22.30 ingresso alla serata con consumazione 10 euro. Per informazioni e prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.