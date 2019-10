Nuovo supermercato in apertura al Ponte Monumentale

Giovedì 10 ottobre 2019 Pam inaugura a Genova un centralissimo negozio in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Imperia e Savona.

Il nuovo punto vendita, sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 9,00 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 19,45.

Il supermercato, che si trova vicino al Ponte Monumentale in Via alla Porta degli Archi angolo Salita Salvatore Viale, è sviluppato su una superficie di 450 mq., presenterà una grande area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno sarà proposta una selezione dei prodotti di stagione; un corner sarà invece dedicato ai cibi super-Food con un’ampia offerta di frutta secca, semi, bacche e legumi, in linea con le tendenze alimentari del momento.

Reparti di punta saranno la macelleria, con carne proveniente da allevamenti selezionati, e il banco salumi e formaggi, con vasto assortimento di referenze DOP e IGP. Infine la gastronomia e la rosticceria proporranno ogni giorno piatti pronti mentre l’area forno proporrà una scelta di pane fresco, focacce e pizze e per i più golosi i dolci di Arimondo.

L’inaugurazione del 10 ottobre sarà l’occasione per scoprire sia la convenienza del punto vendita, sia i vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Saranno disponibili, quale metodo di pagamento, anche i servizi Satispay, Apple Pay e Google Pay.

Nel punto vendita saranno impegnati oltre 20 addetti distribuiti nei diversi reparti.

L’inaugurazione rientra in un progetto di sviluppo sul territorio che prevede, nel corso del 2019-20, un piano di oltre 100 assunzioni sull’area regionale, a conferma dell’impegno e l’attenzione che Pam sta riservando a una regione importante come la Liguria, dove ha incrementato la sua presenza anche grazie a partner come Arimondo.