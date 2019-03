La Fiumara si rinnova e festeggia con un grande party

Più bella, moderna e divertente: così promette di essere la "nuova" Fiumara.

Il centro commerciale di Sampierdarena non cambia sede ma si (ri)presenta alla cittadinanza in un'ottica di rinnovamento, con una diversa disposizione degli spazi e nuove aree (come quella dedicata alla ristorazione).

L'inaugurazione si terrà sabato 30 marzo dalle ore 16: musica e divertimento con il dj set di Radio Babboleo, e omaggi per tutti.

In più, fontane danzanti, giochi d'acqua, luci e coreografie musicali nell'area esterna.