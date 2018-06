Inaugurazione di quattro mostre e installazione multimediale interattiva da Satura

Satura Art Gallery è lieta di invitare tutta la città di Genova, e non solo, a partecipare all’inaugurazione delle mostre personali di Horst Beyer “Electricity” a cura di Mario Napoli, Paolo Cremonesini “Meccanismi della memoria” a cura di Flavia Motolese, Pia Labate “L’arte dell’acqua” a cura di Mario Napoli e “Artisti d’argento” esposizione degli artisti dell’Unitre - Università delle tre età di Genova, che si terranno, tutte insieme, sabato prossimo 16 giugno 2018 dalle ore 17 a Palazzo Stella, nel cuore del centro storico genovese.

Nell’occasione, verrà inoltre presentata in anteprima “Introspectro” una doppia installazione multimediale, audiovisiva ed interattiva, realizzata da Fabio Cauglia e Matteo Traverso, che consente al visitatore di vivere un’esperienza multisensoriale unica, trasformando in suoni e in luci i suoi gesti e le sue interazioni sia con l’opera di Antonella Stellini che lo spazio circostante.

Il vernissage sarà inoltre preceduto da una performance della cantante lirica Daniela Masella e da “Passeggiando nella storia”: due tempi di danza e ballo storici fra 1400 e 1600 a cura della compagnia di danza storica Le danze nella storia.

Con questo nuovo ciclo di mostre, Satura Art Gallery rinnova il suo impegno nella promozione degli artisti contemporanei e nella ricerca di nuove tendenze nel panorama artistico internazionale, per contribuire a far sì che la città di Genova occupi uno spazio sempre maggiore nel panorama artistico contemporaneo.

Le mostre resteranno aperte dal 19 al 30 giugno 2018, sempre ad ingresso libero, con orario 15 – 19 da martedì a venerdì.

