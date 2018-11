"Imprò per Genova": improvvisazione teatrale di beneficenza al Garage

Venerdì 30 novembre al Teatro Garage arriva "Imprò per Genova", spettacolo di beneficenza per gli sfollati del ponte Morandi.

La sfida-spettacolo senza copione che nasce dai suggerimenti del pubblico. Due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create all’istante a partire dagli spunti forniti dal pubblico e dalle indicazioni di un inflessibile notaio, che vigila sul rispetto delle regole del gioco e può influenzare le improvvisazioni aggiungendo limitazioni, difficoltà, stili teatrali o cinematografici agli indizi dati dalla platea.

"Imprò" è uno spettacolo in cui il pubblico riveste un ruolo realmente attivo: fornisce agli attori le ispirazioni per storie imprevedibili, comiche, surreali o drammatiche recitate senza copione e assegna un punteggio ad ogni improvvisazione portata in scena.

È proprio il voto del pubblico ad essere determinante per decretare la vittoria della sfida teatrale da parte di una delle due squadre di attori.

Una vera sfida teatrale a colpi di improvvisazione, diversa e irripetibile.