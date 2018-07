Improbabile Festa, tra toro meccanico, cibo e giochi

A Canellona torna, per la seconda edizione, l'Improbabile Festa, sabato 14 luglio 2018.

Protagonisti della due giorni, un prato, un tramonto, un toro meccanico e tanti giochi per grandi e piccini. Per non parlare di cibo e musica.

Da gustare, a partire dalle 18, panini con salsiccia e Nutella, e da bere birra chiara e rossa, e vino per tutti. Specialità della serata: fagioli "alla Terence Hill". E poi si balla con i gruppi country Last Train Country Band e Wild Angels Zena, swing con Tony Linetti e i Sottospirito, reggae con Next Station e ancora musica con gli Sconvoltri.

Ci saranno anche tavoli, ma chi vuole può portarsi plaid per pic nic; ci sarà anche la possibilità di dormire in tenda.