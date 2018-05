Cena sensoriale a Palazzo Imperiale: Impressioni dal Buio

Tatto, gusto, olfatto, udito: quanto siamo capaci di affinare e spingere oltre le potenzialità dei nostri sensi?

È questo che si potrà scoprire nel corso della Cena al Buio che si svolgerà sabato 26 maggio nei Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale. Ci si potrà immergere in un'atmosfera unica, in cui riscoprire il valore dei sensi. Toccare, per capire e riconoscere. Assaporare per scoprire i cibi proposti. Riconoscere profumi ed aromi in grado di rievocare perdute sensazioni. Ascoltare il buio ed i suoi rumori. Imparare a vedere, oltre l'apparire.

Nei piatti, un menu prelibato e misterioso, che permetterà di esaltare il gusto e l'accostamento dei sapori. Tra una portata e l'altra ci si coinvolgerà in un esaltante gioco di riconoscimenti e sperimentazione percettive.

La cena si terrà in un ambiente completamente oscurato. Quattro portate, quattro vini, quattro sensi.

Al termine della cena, si sarà riavvolti dalla luce, ma sotto una prospettiva diversa, grazie ad un affascinanante spettacolo. Una serata per ricordare che "L'essenziale è invisibile agli occhi".

Prenotazione obbligatoria a momentumitaly@gmail.com (comunicare eventuali intolleranze alimentari).

Per info: 370 345 74 71

Prezzo della serata tutto incluso: 50 euro a persona.