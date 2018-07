"Impossibili ma non troppo" approda a Sestri Levante

Sabato 11 agosto 2018, presso il Mondadori Store di Via XXV Aprile, approderanno a Sestri Levante le storie di cuore e fantasia del libro

"Impossibili ma non troppo" di Editrice Elledici.

Per tutta la giornata, l'autrice, Federica Storace, sarà in Libreria per firmare le copie ed accompagnare i lettori alla scoperta di storie uniche, speciali, che... ricominciano proprio quando sembrano finire.

Avventure di cuore, oltre la fantasia, per lettori di tutte le età.

Appuntamento estivo da non perdere.

