"Impossibili ma non troppo...": presentazione libro a Sestri Levante

Il libro "Impossibile ma non troppo. Storie di cuore e fantasia" di Federica Storace e Anna Maria Frison, Editrice Elledici, torna con un nuovo firmacopie a Sestri Levante, sabato 15 dicembre presso il Mondadori Bookstore in Via XXV Aprile.

Per un dono di Natale di cuore e fantasia, Federica Storace sarà presente in libreria, tutta la giornata, per incontrare i lettori, e renderli protagonisti di storie speciali.

L'iniziativa è a sostegno della Onlus "Il nodo sulle Ali del Mondo" per la fantasia e la gioia diventino anche occasione di solidarietà.

Gallery