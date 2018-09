"L'immensità della luce": mostra di Athos Faccincani

S’inaugura con uno speciale evento serale, venerdì 21 settembre 2018 alle ore 18:00 nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra personale “L’immensità della luce” di Athos Faccincani a cura di Gianluigi Bettoni. La mostra, patrocinata dalla Città Metropolitana di Genova, resterà aperta fino al 3 ottobre 2018 dal martedì alla domenica con orario 9:30 – 13:00 / 15:00 – 19:00.

La mostra racconta, in modo semplice e accessibile, l'opera di Faccincani che, attraverso l'intuizione, la creatività, la progettualità e la passione per il colore, si è fatto riconoscere come uno degli artisti contemporanei più accreditati.

La vicenda artistica di Athos Faccincani (nato a Peschiera del Garda, nel 1951) è piena di luci e di ombre. Inizia dalla contrarietà della famiglia alla sua passione per l'arte per giungere alla nomina a Cavaliere della Repubblica, in seguito alla visita del presidente Sandro Pertini, colpito dalla forza dei sentimenti umani espressi nella mostra dedicata alla Resistenza.

Seguirà, poi, un periodo di crisi interiore, nel quale l'artista abbandona per più di un anno la pittura. Per ritrovare, infine, la gioia di vivere con una pittura festosa, lontana dai toni cupi e polverosi di un passato troppo amaro. Nascono così dipinti vivacissimi, nei quali l'artista dà spazio esclusivamente al colore, che diviene veicolo di sensazione istintiva, immediatezza e piacere dello sguardo, che ama posarsi sul paesaggio mediterraneo.

Ha esposto, oltre che nei posti più belli d’Italia, a Londra, Vienna, Parigi, Chicago, New York, Zurigo, Madrid, San Francisco, Los Angeles, Amburgo, Monaco, Tokyo, Montecarlo, Sofia, Hong Kong e Singapore. Suoi dipinti, diffusissimi specialmente in tutta Italia, sono pure nelle case di molte star hollywoodiane.

Le opere realizzate da Athos Faccincani incantano per armonia e vivacità cromatica. Nei suoi dipinti il sole è sempre alto e non c'è mai una nuvola perché i sogni sono esattamente così, come noi li vogliamo, se abbiamo ancora il coraggio di sognare. È un grande affabulatore il pittore Athos Faccincani, un uomo dal fascino antico-moderno, un poeta dell'animo oltre che della luce, artista affascinante, consapevole del suo talento, che ha saputo dispiegare e regalare a piene mani nei suoi quadri vibranti, vividi di vita vissuta, raffigurando un mondo intriso di poesia, di colori, di gioia di esistere, di felicità.