Illuminotecnica e confort visivo, ricerca e tecniche a confronto

Ormai è una consapevolezza comune e consolidata che una corretta ed efficace condizione di luce ed illuminazione ha effetti positivi sull'attività, sulla salute e sullo stato di benessere sia a breve che a lungo termine.

Infatti le tecniche di illuminazione sono fondamentali non solo per lavorare meglio, in postazioni a norma, gradevoli e senza abbagliamenti, ma anche per indirizzare le nostre percezioni emotive, sottolineando e strutturando le architetture e le atmosfere degli ambienti in cui viviamo. Inoltre influenzano anche il nostro ritmo biologico, rendendoci secondo le necessità attivi o rilassati.

Il seminario si propone di esaminare questa complessità e di mettere in rilievo come le nuove tecnologie possono supportare i più recenti terreni di ricerca. Senza trascurare che l'immissione di luce artificiale altera la quantità naturale di luce presente nell'ambiente.

Registrazione gratuita obbligatoria.