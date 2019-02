“M’illumino di meno", anche a Genova tanti eventi per sostenere il risparmio energetico

In occasione di M’illumino di Meno 2019, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Rai Radio2, il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone tanti eventi per adulti e bambini per condividere questa nobile iniziativa ed educare al rispetto per l’ambiente.

Ricicla, ripara e riusa sono alcune delle parole chiave dell’edizione di quest’anno, dedicata alla economia circolare e alla necessità di ridurre gli sprechi.

Venerdì 1 marzo Solidarietà e Lavoro scs-onlus propone un percorso di sensibilizzazione sul tema con 4 speciali appuntamenti a tema, rivolti ad adulti e bambini: approfondimenti al buio, laboratori, degustazioni consapevoli, che si terranno in diversi luoghi di cultura della città di Genova.

Castello D'Albertis

Castello D’Albertis, Genova – dalle 17.00 alle 21.00

Visita per bambini e adulti, approfondimento, aperitivo a lume di candela

I bambini potranno visitare la mostra, che per l’occasione sarà al buio, e scoprirne man mano le meraviglie grazie all’uso delle torce.

Giulia Pastorino autrice del libro “Il Capitano D’Albertis e le sue entusiasmanti imprese”, svelerà a poco a poco le tavole illustrate per raccontarci le avventure del Capitano D’Albertis.

Gli adulti intraprenderanno un viaggio in giro per il mondo tra le sale di un castello ottocentesco illuminato per l’occasione solo dalle luci del tramonto.

A seguire per tutti aperitivo (dalle 18.30 circa alle 21.00) a lume di candela in polveriera, a cura di Bonton Bistrot. Durata: visita 1 ora e mezza circa, gruppi massimo da 25 partecipanti

Per info e prenotazioni: Telefono 010. 2723820 – È richiesta la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno precedente l’attività

Ingresso ed attività: adulti € 16.00; bambini €10.00

Commenda di Prè

Commenda S. Giovanni di Prè, Genova – ore 16.00

Approfondimento al Buio per tutti

Una visita speciale alla Commenda S. Giovanni di Prè che avverrà in una magica atmosfera, spegnendo le luci dalle 16.00 alle 17.00 per promuovere il risparmio energetico.

Sarà per i visitatori una magnifica occasione per mettere in evidenza (con luci apposite) i punti salienti, particolari ed unici del gioiello medioevale di Genova. Si scoprirà come si viveva realmente nel Medioevo all’interno dell’hospitale in un’atmosfera molto suggestiva ed estremamente realistica.

Per informazioni: Telefono 348 3578720

Per prenotazioni: Telefono 010 5573681 – È richiesta la prenotazione

Ingresso ed approfondimento: € 7.00

Dialogo nel Buio

Dialogo nel Buio, Genova – dalle 14.00 alle 18.00

“Parole al Buio” per tutti

Un viaggio particolare ed emozionante lungo il percorso sensoriale, grazie al quale il visitatore potrà scoprire le ragioni che portarono all’invenzione dell’alfabeto Braille e svolgere una prova pratica per capire come sia stato strutturato.

Per info e prenotazioni: Telefono 010 0984510; info@dialogonelbuio.genova.it È richiesta la prenotazione entro le ore 17.00 del 28/02.

Ingresso e percorso guidato: € 10.00, bambini gratuiti se accompagnati da un adulto

Musei di Nervi

Musei di Nervi- Wolfsoniana – Genova , ore 15.00

Approfondimento e degustazione consapevole “Porta la Tazza” per tutti

L’approfondimento, che sarà focalizzato sugli oggetti realizzati in ceramica presenti in collezione, si snoderà a partire dal gusto per l’esotico diffusosi in particolare nell’Ottocento, passando per l’ambiente romano degli anni ’20 del Novecento, toccando il tema dell’arte rustica con i servizi di Guido Andlovitz e Gio Ponti, fino a giungere alle tematiche del Futurismo che si ritrovano anche nelle arti decorative. Si terminerà la visita davanti all’”Autarca”, opera straordinaria ed unica che unisce prodotti della Richard Ginori e oggetti realizzati con la bachelite, l’antenato della plastica. Quest’ultimo manufatto sarà utile per terminare il percorso sensibilizzando il visitatore alla problematica dello smaltimento e dell’inquinamento di questo nuovo materiale che sta invadendo il nostro pianeta. L’approfondimento guidato evidenzierà il valore che questi manufatti tramandano nel tempo, rifiutando tutto ciò che ha una breve vita e che viene definito “usa e getta”.

Al termine della visita sarà possibile bere una tazza di tè, cioccolata o cappuccino con la tazza che il visitatore avrà portato da casa, ed avrà la possibilità di raccontarne la storia e i ricordi che essa racchiude. Così facendo, degusteremo la bevanda in modo ecosostenibile, senza utilizzare bicchieri di plastica e oggetti monouso.

Per info e prenotazioni: Telefono 0103231329;

biglietteriawolfsoniana@comune.genova.it– È richiesta la prenotazione

Ingresso, approfondimento e bevanda: € 7.00

