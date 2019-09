"Dall'idea alla storia": come si costruisce un fumetto, lezione con Paola Barbato

Una lezione per grandi e meno grandi. Il fumetto, il romanzo. L'idea di un racconto può crescere e articolarsi: questo è "Dall'idea alla storia", alle 10 alla Genoa Comics Academy in via Luccoli 26/2.

L'ingresso è aperto a tutti su prenotazione scrivendo all'email della Genoa comics academy.

A seguire ore 16.00 presso la libreria "L'Amico Ritrovato" l'ospite Paola Barbato presenterà il nuovo libro "Zoo" edizioni Piemme in un incontro con un'altra autrice del thriller Italiano, Susanna Raule.

Entrambe sceneggiatrici di fumetti, Barbato e Raule sono entrambe raffinatissime narratrici ed esperte tessitrici di racconti di paura.