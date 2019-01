Howlin Ric & The Rocketeers al Quaalude Rock Club

Venerdì 1 febbraio rockabilly internazionale con Howlin Ric & The Rocketeers in arrivo al Quaalude Rock Club per la prima data del tour europeo a Genova da Leeds (UK).

Howlin 'Ric è un musicista, compositore e direttore d'orchestra di Leeds nel nord dell'Inghilterra. All'interno della scena roots c'è una variegata e ricca gamma di sottoculture in cui le persone sono davvero Rockabilly, Country o Blues e così via. Amanti di tutte queste tradizioni e stili musicali americani, Howlin 'Ric & the Rocketeers lavorano per soddisfare gli appassionati del geere con il loro intramontabile mix di Rock & Roll e Rhythm & Blues.

Howlin 'Ric & the Rocketeers hanno creato un set esplosivo di musica originale con brani come "Take That Bottle" che non stonerebbero suonate nel Sun Records Studio. Allo stesso modo "Take My Hand" ha tutte le qualità Rhythm & Blues di una traccia della Chess Records. Tuttavia, il suono caratteristico di Howlin 'Ric & the Rocketeers può essere apprezzato nei brani "Cannonball" e "If I Did not Care" dove si risente lo stile del Johnny Burnette Trio e di Eddie Cochran magnificati da una voce ispirata a Little Richard.

Howlin 'Ric & the Rocketeers mirano a offrire una visione entusiasmante di una grande tradizione americana. Rockabilly, Rock & Roll e Rhythm & Blues originali con un suono classico e fresco!