“Hot dogs”, il musical al Govi per la Gigi Ghirotti

Dopo l’anteprima estiva al Teatro “Spazio Aperto” di Santa Margherita, torna, domenica 11 novembre al Teatro Govi di Genova Bolzaneto, “Hot Dogs” di Raffaele Cecconi, musical liberamente ispirato a “Cats” di A. L. Webber, nel quale Cani Umani, che qui prendono il posto dei gatti, ci presentano, raccontando se stessi, un vivido e colorato spaccato di vita.

“Morale della favola? La favola”

Nulla di più di questo verso racchiude il senso (o il non senso) di” Hot Dogs”.

“Canti, balli e tenue trama” si articolano in modo vario e imprevedibile attraverso un fitto e intricato tessuto di suggestioni e citazioni letterarie, musicali e pittoriche, costruendo “un'immane favola antidepressiva” all' interno della quale troneggia, nella disillusione generale, una sola cosa meravigliosa e stupenda: l'amore. Momenti leggeri e disincantati si alternano a scorci di intensa drammaticità e a pagine di struggente lirismo e dolci suggestioni melanconiche.

Per mezzo di un testo pluri-linguistico fondato su giochi di parole, aneddoti, proverbi, massime e scioglilingua, l'iniziale apparente sensazione di confusione viene gradualmente sostituita dalla scoperta di un' infinita ricchezza di particolari che permette di accostare “Hot Dogs” a un dipinto fiammingo in versione contemporanea. Passando dal generale al particolare, l'opera si presta a diversi livelli di comprensione ed interpretazione: da quello più leggero e divertente, in cui ogni citazione non deve essere necessariamente compresa, a quello più profondo e impegnativo.

In una moderna “Opera di Arte Totale” in cui tutto è ideato, concepito e realizzato dal medesimo autore, parti recitate sostenute da audaci e arditi “sfondi musicali” di natura “multimediale”, lasciano improvvisamente spazio al dispiegarsi di cantabili e suadenti melodie che riuniscono in un unico nuovo genere opera romantica e verista, operetta, jazz e blues.

Completano il quadro inserti che richiamano la grande tradizione del balletto di Pietroburgo e del Walzer o ripresentano danze moderne più popolari, come il mambo, tango, cha-cha, salsa, habanera.

“Hot Dogs” si configura dunque come uno spettacolo dalla struttura modulare complessa e variegata che conclude idealmente un trittico di opere di Cecconi ispirate a T.S. Eliot (“Il Sermone” “Assassinio nella Cattedrale” e “Hot Dogs”) in un cammino che attraversa, seguendo il grande esempio pucciniano, drammatici eventi dalle tinte fosche e cupe per sfociare in un grande visionario fuoco d'artificio di stampo futurista.

Hot Dogs: musical di e con Raffaele Cecconi Compagnia “Les Salonnieres” con

Canaletto: Davide Benedetti; Beethoven: Massimiliano Gioia; Laika (voce e violino) : Clarissa Leonardini; Zanna Bianca: Luca Damerini; Golden : Luca Pini; Sax e clarinetto : Stefano Mati;

Ballerine e coro: Sonja Berti, Carlotta Cecconi, Daniela Puggioni, Daniela Serra.

Costumi e direzione artistica: Maria Antonietta Damerio



Inizio spettacolo: ore 16.00

Ingresso : 10 euro parte del ricavato andrà a favore dell’associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova



Per info e prenotazioni: 010 7404707 e-mail: lesalonnieres@gmail.com



Teatro G. Govi Via Pasquale Pastorino, 23 – Genova Bolzaneto

Gallery