Harry Potter alla miniera di Gambatesa: alla scoperta della Gringotts, la banca dei maghi

Dopo il lieto ritorno del Genova Hogwarts Express alla scoperta del trenino di Casella, che continuerà per tutta l'estate sia sabato che domenica, Avventure Cittadine (e naturalmente i professori della scuola di magia più famosa del mondo) organizza una nuova incredibile avventura a tema Harry Potter tutta da vivere.

Proprio in Liguria, infatti, è stato scoperto un passaggio segreto che porta dritti alla banca dei maghi: la mitica Gringotts di Diagon Alley che custodisce segreti e ricchezze dei più famosi personaggi del mondo potteriano.

Quel passaggio segreto è un'antica miniera in Val Graveglia: come nella saga di Harry Potter dunque alle camere blindate della banca dei maghi si accede sottoterra, in un magico mondo popolato da misteri, magie e draghi. Dunque tutti i piccoli aspiranti maghi devono dotarsi di bacchetta, pronti a catapultarsi nel mondo sotterraneo.

L'avventura è alle Miniere di Gambatesa per un giorno a tutta magia: non mancheranno le sfide tra le case, i duelli di magia, laboratori, e molto altro.

I posti sono limitati. Le date sono 3, 15, 24, 31 luglio e 7, 14, 19 e 26 agosto.

Info e Prenotazioni via Whatsapp: Avventure Cittadine 340 4910024