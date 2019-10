A Genova arriva l'Hogwarts Express, il treno di Harry Potter

Venerdì 1 novembre il trenino di Casella si trasforma... nell'Hogwarts Express, il treno degli studenti della scuola di magia e stregoneria di Harry Potter.

Il treno magico partirà in occasione di Halloween: venerdì 1 novembre appuntamento al binario 9 3/4 della stazione di Genova Manin alle ore 11.45.

Seguirà la partenza alle ore 12.00 circa, in una carrozza speciale a tema in cui inizierà l'avventura secondo la casa di appartenenza. Un'ora in cui maghi e streghe verranno messe alla prova su tutti i misteri della saga di Harry Potter.

All'arrivo, le quattro case di Hogwarts (Grifondoro, Corvonero, Serpeverde e Tassorosso) si sfideranno: chi vincerà?

Tutti i partecipanti riceveranno un dono segreto della Preti1851 Dolciaria, sponsor dell'evento e fotografie per ricordare una giornata fuori dal tempo "babbano".

Consigli: abbigliamento "potteriano" d'ordinanza estremamente consigliato.

Pranzo al sacco consigliato. Gli organizzatori saranno comunque lieti di indicare punti ristoro a Casella.

Costo 15 euro a partecipante in cui è compreso: biglietto di andata da Genova Manin a Genova Casella, animazione e prove magiche, foto ricordo, e sorpresa magica. Al termine dell'avventura si potrà scoprire Casella e i suoi luoghi magici.

Prenotazione obbligatoria tramite Whatsapp al numero 340.4910024