Genova Hip Hop Festival Summer Edition

Domenica 4 agosto arriva al Porto Antico l'edizione estiva del Genova Hip Hop Festival.

Nella città di alcuni fra i più grandi cantautori italiani, una città che si trova sotto i riflettori dell'attuale scena rap nazionale, prende forma la “Summer Edition” del Genova Hip Hop Festival.

Line up di livello per una serata rap estiva, arricchita dal contest di freestyle.

Ospiti speciali, I Colle Der Fomento official tornano con "Adversus” nel 2018, a distanza di undici anni dal loro ultimo album "Anima e Ghiaccio". Dopo i recenti sold out in Italia e live in Europa arrivano a Genova per l'unica data in Liguria, il 4 agosto per la Summer Edition del Genova Hip Hop Festival.

In apertura del live ci sarà Spike - Nick il Rettiliano (con ospiti speciali): sulla scena underground/ hardcore ligure da oltre 15 anni, è membro della formazione tutta genovese degli Effementi Poison Squad e del super gruppo di recente fondazione OverMindz.