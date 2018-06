L'Hide Festival fa scatenare il Cornua con 13 ore di musica open air

Nascosta dalle pendici del Monte Cornua (nell'entroterra di Sori), arriva la seconda edizione dell’Hide Festival: la data da segnarsi è sabato 21 luglio 2018 dalle 21 alle 10 di domenica.

Tredici ore all'aria aperta per ballare con i migliori dj. L’Hide Festival è nato per servire e condividere la passione per la musica. A fare da protagonista, il genere techno di oggi, in modo simile al clubbing, da cui l'Hide eredita la speciale atmosfera e la porta tra le montagne liguri.

Al festival, alcuni dei più gettonati produttori del mondo per una notte indimenticabile, tra cui Raffaele Attanasio, Ritzi Lee, Gary Beck, Paula Temple e altri.

Biglietti online da 15 a 25 euro.