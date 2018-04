Hempress Sativa, dalla Giamaica al Randal: unica data italiana

Venerdi 20 aprile al circolo arci Randal si esibirà sul palco Hempress Sativa e la sua Unconquerebels band per la prima volta in italia e nell’unica sua data italiana.

Il suo stile di musica e’ roots e le sue liriche sono conscious e di altissimo livello, nata e cresciuta in una comunità rasta e figlia di Ilawi Malawi (un vero veterano nel Sound System thing) arriva per la seconda volta in Europa dopo le entusiasmanti performance dell’estate scorsa al Rototom Susplash e Reggae Geel in belgio.

Ha all’attivo diversi singoli (tra cui un paio di collaborazioni con gli italiani Mellow Mood e i Dubfiles di Paolo Baldini ) e l’album The Unconquerebel, 13 tracce prodotte da Chris Lion con una collaborazione di Rankin Joe (zio di Hempress Sativa) e con il missaggio finale di The Scientist, esiste anche una versione dell'album in dub su vinile stampata recentemente a febbraio 2018.

Sul palco sara accompagnata dalla sua band The Unconquerebels con cui ha registrato il suo album e tra i membri Ian Breezy Coleman e il bassista Devon Abdul Bradshaw due veri pezzi da novanta della musica jamaicana.

Prima e dopo il live di Hempress Sativa la musica di Groove Yard Sound accompagnati anche dal singer Raphael e il dj style di Rino SismaMan per una notte di buone vibrazioni giamaicane.