Tornano gli Hemingway Days tra palazzo San Giorgio e il Galata Museo del Mare

Iniziative culturali improntate sulla letteratura e sui grandi autori americani con gli Hemingway Days, che tornano a Genova dal 21 al 24 marzo 2019. Gli eventi si terranno a palazzo San Giorgio e al Galata Museo del Mare.

Programma

GIOVEDI' 21 MARZO - Inaugurazione:

Palazzo San Giorgio

Ore 18

Saluti istituzionali

Presentazione del Festival: interventi di Massimo Morasso e Massimo Bacigalupo. Lettura recitata di Sul Ferry di Brooklin di Walt Whitman a cura di Dario Manera. Discorso di Elettra Solignani, vincitrice del Premio Campiello Giovani 2018

Conduce Barbara Garassino

Ore 19:30

Cocktail di beneficenza in favore del "Progetto accoglienza" dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini a cura del bar pasticceria gelateria 'A Piazzetta

Quota di partecipazione 15 Euro. Il ricavato sarà devoluto all'Ospedale Gaslini per il Progetto di Accoglienza in favore delle famiglie dei piccoli degenti.

Per adesioni scrivere a contatti763@gmail.com o telefonare +393498295410

VENERDI' 22 MARZO - Melville Day:

Galata Museo del Mare (Sala del Palombaro)

Ore 17

Laura Furman parla del suo racconto Melville’s House; incontro con gli studenti dei licei linguistici

Ore 17:45

Roberto Abbiati dialoga con Matteo Codignola in margine al racconto di Codignola Un tentativo di balena (Adelphi ed., 2008) e al romanzo a disegni di Abbiati Moby Dick, o La Balena (Keller ed., 2017)

SABATO 23 MARZO - Hemingway Day:

Galata Museo del Mare (Galleria delle Esposizioni)

Ore 17

reading di Paul Kane e William Wall

Ore 17:45

Digli ciao a Hemingway

Rilettura de Il vecchio e il mare a cura del Collettivo Linea S

Ore 18,30 (Auditorium)

Fiesta. Desde Havana a Madrid - Concerto di musica flamenca ispirato alle opere di Hemingway a cura de “La Primera Peña Flamenca”.

Introduzione a cura di Massimo Bacigalupo.

L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.

DOMENICA 24 MARZO - Whitman Day:

Galata Museo del Mare (Sala Coeclerici)

Ore 17

Giuseppe Conte legge Walt Whitman

Intervento di Claudio Pozzani

Lettura pubblica corale di Foglie d’erba di Whitman