Hemingway Days, il programma completo del festival

Nel weekend dal 18 al 20 maggio arrivano gli Hemingway Days, festival pensato nel nome di uno dei più grandi scrittori del '900 a livello mondiale. Iniziative diverse tra loro, ma unite nel nome di Hemingway, per ripercorrere tutto l'itinerario ligure dello scrittore: giovanissimo, infatti, (era il 1922) venne mandato a Genova e Rapallo come inviato mentre scriveva per il Toronto Star, in occasione della Conferenza Economica Internazionale. E poi nel giugno del '54 tornò nella Superba, a Nervi, per incontrare per l'ultima volta il suo grande amore Adriana Ivancich, che gli ispirò il personaggio di Renata nel romanzo "Across the river and into the trees".

Venerdì 18 maggio

h 9:00/9:45

ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO

Calata Darsena, Porto Antico

I finalisti del Premio Campiello Giovani Vincenzo Grasso, Alessio Gregori ed Elettra Solignani incontrano i ragazzi dell’Istituto Nautico.

Interviene Angela Pastorino, Dirigente Scolastico.



h 10:30/11:15

LICEO PERTINI

Via Cesare Battisti

I finalisti del Premio Campiello Giovani Vincenzo Grasso, Alessio Gregori ed Elettra Solignani incontrano i ragazzi del Liceo Pertini.

Intervengono Alessandro Cavanna, Dirigente Scolastico e Francesco Macciò, Professore e poeta.



h 12:15/13:00

COLLEGIO EMILIANI

Via Provana di Leyni, Genova Nervi

I finalisti del Premio Campiello Giovani Vincenzo Grasso, Alessio Gregori ed Elettra Solignani incontrano i ragazzi del Liceo Emiliani.

Interviene Luca Battaglia, Dirigente Scolastico.



h 15:00/16:00

RESIDENCE SAVOIA & SAVOIA

Via Eros da Ros, Genova Nervi

I finalisti del Premio Campiello Giovani Vincenzo Grasso, Alessio Gregori ed Elettra Solignani dialogano con giornalisti e blogger.

Letture di alcune delle 88 poesie di Hemingway in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova.



h 18:00/18:45

PALAZZO SAN GIORGIO

Sala del Capitano, Via della Mercanzia

Presentazione degli “Hemingway Days”: ne parlano Massimo Morasso e Massimo Bacigalupo.

Interventi istituzionali: Stefano Garassino, Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova; Elisa Serafini, Assessore alla Cultura del Comune di Genova; Corrado Pardi, Banco BPM, Responsabile Area Genova; Lorenzo Anselmi, Presidente di AIRC; Anna Maria Saiano, Agente Consolare degli Stati Uniti a Genova; Stefano Frassetto, Vice Presidente Vicario del Gruppo Giovani di Confindustria Genova.

Incontro con i finalisti del Premio Campiello.



h 18:45/19:00

Cerimonia di assegnazione del Premio “Hemingway Days Junior”, alla presenza della Giuria – Sara Di Paolo, Claudio Pozzani, Massimo Santimone, Roberto Trovato, Presidente di Giuria Massimo Bacigalupo.

Gli artisti Pier Canosa, Elena Cavallo, Maurizio Frizziero e Odo Tinteri premiano con un’opera inedita i primi classificati delle quattro sezioni del Concorso.



h 19:00/19:15

Concerto di violoncello solo del Maestro Nevio Zanardi.



h 19:15/19:45

Reading poetico di Peter DeVille, Hans Raimund e Julian Stannard, in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova e con la Fondazione Bogliasco.

Interviene Anna Maria Saiano.



h 19:45/20:30

Proiezione del cortometraggio The Killers (1956) di Andrej Tarkovskij basato sul racconto Gli uccisori di Ernest Hemingway, a cura di Massimo Santimone.



h 20:30/21:30

PALAZZO SAN GIORGIO

Loggia Interna, Via della Mercanzia

Apericena di beneficenza a favore di AIRC, realizzato da La tavola imbandita, con degustazione di Mojito, Papa Doble e Montgomery Martini.

Sabato 19 maggio

h 15:30/16:30

BIBLIOTECA BROCCHI

Via Aldo Casotti, Genova Nervi

Presentazione degli “Hemingway Days" a Nervi.

Intervento istituzionale di Sonia Paglialunga, Assessore alla Cultura e al Turismo del Municipio IX – Levante.

Conversazione di Massimo Bacigalupo e Hans Raimund.



h 16:30/16:45

Cerimonia di attribuzione del nome “Hemingway” a uno degli alberi siti nei Parchi di Nervi, in collaborazione con la Biblioteca Brocchi.



h 17:00/17:15

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Capolungo, Genova Nervi

Presentazione della mostra del materiale fotografico originale e di alcune testimonianze scritte riferite alla permanenza di Hemingway a Genova, e in particolare a Nervi.

Tutto il materiale appartiene alla collezione del Savoia & Savoia, ex Savoia Beeler, per gentile concessione di Carla Gamenara.



h 17:15/18:00

Hemingway, I quarantanove racconti: scrittura come vita, a cura di Graziella Corsinovi.



h 18:15/19:00

RACCOLTE FRUGONI

Via Capolungo, Genova Nervi

Presentazione del libro Io e Ernest. Pivano-Hemingway sul filo di un amore di Guido Guerrera, Minerva ed., 2017.



h 19:30/20:15

ASTOR HOTEL

Viale delle Palme, Genova Nervi

Hemingway pasion tropical racconto di viaggio sulle orme cubane di Hemingway, a cura di Pietro Tarallo.



h 20:15/21:15

Aperitivo ispirato alle “passioni alcoliche” di Hemingway.



h 21:30/23:30

Proiezione del film I Gangsters (1946) diretto da Robert Siodmak tratto dal racconto Gli uccisori di Ernest Hemingway.

Domenica 20 maggio

h 15:30/16:30

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Capolungo, Genova Nervi

Reading poetico-narrativo di Peter DeVille e Julian Stannard, in collaborazione con la Fondazione Bogliasco. Lettura di alcune delle 88 poesie di Hemingway a cura del Festival Internazionale di Poesia di Genova.



h 17:00/19:00

Lettura integrale di 18 de I quarantanove racconti di Ernest Hemingway in quattro postazioni.



h 17:00/19:00

BIBLIOTECA BROCCHI

Via Aldo Casotti, Genova Nervi

Lettura integrale di 12 de I quarantanove racconti di Ernest Hemingway in tre postazioni.



h 17:00/19:00

RACCOLTE FRUGONE

Via Capolungo, Genova Nervi

Lettura integrale di 12 de I quarantanove racconti di Ernest Hemingway in tre postazioni.



h 20:30/22:00

ASTOR HOTEL

Viale delle Palme, Genova Nervi

Proiezione del film Contratto per uccidere (1964) diretto da Don Siegel tratto dal racconto Gli uccisori di Ernest Hemingway.