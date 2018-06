Mondiali di Russia all'insegna di sport e gusto all'HB

Giovedì 14 giugno 2018 alla Birreria HB Genova (via Boccardo 5r) primo appuntamento di “Mondiali: chi ha detto che senza Italia non c’è gusto?”, l’avvincente iniziativa inaugurata nel 2008 con il nome di “Mondiali del Gusto”, che abbina sport e gastronomia e riunisce gli appassionati di calcio e gli amanti della buona cucina.

Nonostante la bruciante esclusione della nazionale italiana, i Mondiali rimangono un appuntamento fisso per gli amanti del calcio e dello sport di tutto il mondo. Una manifestazione che mette d’accordo tutti gli appassionati del bel calcio, ma anche un’occasione per scoprire curiosità e tradizioni culturali degli altri paesi. Anche per i Mondiali 2018 la formula della Birreria HB non cambia: in occasione della principale partita della giornata, in aggiunta al tradizionale menù bavarese, sia a pranzo che a cena verrà proposto un piatto tipico della cucina di ognuna delle due Nazionali scese in campo. Per ogni match sarà quindi possibile immergersi appieno nella tradizionale atmosfera multiculturale che si respira nei giorni dei Mondiali.

L'idea di queste serate nasce nel 2008 dal titolare Alessio Balbi, in collaborazione con lo Chef Marco De Majo, Presidente dell'Associazione Cuochi di Merano e Bolzano. «La formula di “Mondiali del Gusto” è semplice: ogni giorno scegliamo la partita più sentita e creiamo due piatti che rispecchino la tradizione culinaria delle due nazioni sfidanti – spiega Balbi – In questo modo il pubblico avrà modo di assaporare al meglio le diverse sfumature culturali dei due paesi. Oltre alla partita scelta, in birreria sarà possibile seguire tutti i match dei Mondiali, trasmessi sui 3 schermi all’interno del locale e del dehor, magari in compagnia dei piatti creati ad hoc e di una buona birra bavarese». I piatti dei “Mondiali del Gusto 2018” sono frutto di una scrupolosa ricerca per trovare quelli che possono essere i gusti maggiormente rappresentativi delle Nazioni partecipanti ai Mondiali. Il prezioso aiuto di clienti stranieri, professori universitari madrelingua, studenti Erasmus e amici viaggiatori ha portato a stillare questo favoloso e gustoso "Menù Mondiale".

Per le prime 3 giornate, in aggiunta al tradizionale menù bavarese, ci saranno i seguenti piatti: giovedì 14 giugno, in occasione del match Russia-Arabia Saudita (in programma alle ore 17), verrà proposto sia a pranzo che a cena manzo alla Stroganoff e zaaluk (carne con verdure speziate); venerdì 15 giugno, per Spagna-Portogallo (ore 20) si potranno gustare gazpacho e bacalhau à la português. Infine,sabato 16 giugno, in occasione di Francia-Australia (ore 12), in menù costine alla normanna e australian avocados. Le novità sui piatti del giorno verranno comunicate sulla pagina Facebook della Birreria HB.

Info: 010 542988

