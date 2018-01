"Hasta siempre Spagna", lo Zapata ricorda Claudio

Sabato 28 gennaio presso il centro sociale Zapata in via Sampierdarena 36 si terrà "Hasta siempre Spagna 1995-2017". Sarà una serata in ricordo di Claudio Spagna rude boy del Genoa assassinato domenica 29 gennaio 95 prima di Genoa-Milan.

Quest'anno suoneranno sul palco dello Zapata The Stab, formatesi a Bologna nel 1988, tornano allo Zapata dopo 9 anni e presenteranno i brani del loro ultimo album "non verremo spazzati via"; Uguaglianza, band della riviera ligure più precisamente da Varazze formatesi nel 2001 con all'attivo 3 album, e un mini-cd di cover omaggio a band storiche del punk italiano; Black Market rockers cover clash formatesi nel 2000.

Prima e dopo i concerti selezioni musicali a cura di Fabrizio Barile, Alessio Mammoliti e Claudino Mod. Si parte con il djset alle 21:30 e l'inizio dei live si terrà alle 22:30. Bar a prezzi popolari e calcetto.