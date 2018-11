"Ballo del Ceppo", la festa natalizia di Hogwarts torna a Genova

Il 2 dicembre 2018, dalle ore 15, presso il Laboratorio di Arti Sceniche di Genova, arriva il Ballo del Ceppo, la festa natalizia tratta dalla saga di Harry Potter e dedicata a tutti gli apprendisti maghi e streghe di Genova.

Il Ballo del Ceppo - nell'universo di Harry Potter - è una tradizione che viene rispolverata durante il Torneo Tre Maghi nel libro/film "Harry Potter e il Calice di Fuoco". Il ballo si svolge la sera della vigilia di Natale e solo gli allievi dal quarto anno in su possono parteciparvi, a meno che non si venga invitati da uno studente più grande. Tradizionalmente, i campioni del Torneo aprono le danze. Il ballo è un buon modo per fraternizzare fra le varie scuole partecipanti.

La festa è organizzata da Avventure Cittadine Genova, e bisogna prenotarsi al 3404910024.