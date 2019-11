Gli Harlem Globetrotters in tour all'RDS Stadium tra acrobazie ed evoluzioni

I mitici Harlem Globetrotters tornano in Italia per una nuova, emozionante tournée: a Genova l'appuntamento è il 15 marzo 2020 alle 18,30.

Tra acrobazie e schiacciate, evoluzioni e canestri impossibili, i celebri giocolieri del basket mondiale sono pronti a conquistare grandi e piccoli con sette memorabili show ricchi di novità e colpi di scena. Nella 94ma stagione della loro storia, i Globes celebreranno il decimo anniversario del tiro da quattro con nuove, strabilianti partite spettacolo in cui non mancheranno risate, divertimento e incredibili Guinness World Records. Tante iniziative per i fan! Da quest’anno spazio al “Quinto Quarto”, una speciale sessione di autografi del post-partita, e all’imperdibile “Magic Pass”, l’evento pre-game per entrare in campo, incontrare da vicino i propri beniamini preferiti per una foto o un autografo e provare insieme alcune delle loro celebri acrobazie con la palla.

Uno show dentro lo show. Con Magic Pass si può scoprire tutta la magia e il divertimento di diventare, almeno una volta nella vita, un Harlem Globetrotter. È un evento pre-game che trasformerà il pubblico nel vero protagonista della serata. Con uno speciale tagliando ragazzi e famiglie avranno modo, prima dello spettacolo, di trascorrere 30 minuti insieme ai giocatori direttamente sul parquet, fare con loro tiri a canestro e magie con la palla, ricevere autografi e scattare insieme foto e selfie. Un’occasione davvero imperdibile per conoscere da vicino questi grandi campioni della palla a spicchi: l’unica possibilità di regalare ai vostri bambini e alle vostre famiglie un ricordo indelebile da conservare per sempre nell’album dei ricordi. Con la loro solita allegria e la proverbiale disponibilità che da quasi un secolo li contraddistingue, gli Harlem Globetrotters sapranno mettervi a vostro agio ingaggiando sfide, mostrando e insegnandovi alcuni dei numeri che li hanno resi famosi e regalando così a tutti i presenti una mezz’ora di sorrisi prima del grande show serale. L’ingresso Magic Pass è riservato ai soli possessori del tagliando Magic Pass ed è previsto 2 ore prima dell’orario di inizio spettacolo: chiunque vorrà usufruirne dovrà acquistare il biglietto speciale Magic Pass.

Attenzione! Per accedere al palazzetto per il pre-show dovranno essere in possesso del tagliando Magic Pass tutti i ragazzi e bambini interessati così come anche i loro genitori o accompagnatori al seguito.

Acquistando gli esclusivi biglietti VIP Bench Harlem e i biglietti VIP Bench Generals si potrà assistere all'evento nelle vicinanze delle panchine dei giocatori. I VIP Bench Harlem e i VIP Bench Generals includono il Magic Pass.