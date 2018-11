Happy Jazz: Deborah J. Carter dagli Stati Uniti al Count Basie

Quartetto dalla straordinaria energia ed eleganza guidato dalla vocalist americana per l’occasione in tour in Italia con un trio di affiatati musicisti italiani.

Con la sua inconfondibile voce vellutata, profonda e intrisa di jazz, Deborah interpreta, oltre ad alcune gemme meno conosciute dello sterminato repertorio del songbook americano, i grandi classici americani di quei compositori (Jule Styne, Fred Coots, Irving Berlin) che hanno scritto melodie indimenticabili, per un concerto che si preannuncia carico di swing e avvolgenti riarmonizzazioni.

A seguire palco aperto: incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento.

Opening Band:

Deborah J. Carter - voce

Daniele Gorgone - Pianoforte

Marco Piccirillo - Contrabbasso

Matteo Cidale - Batteria

