Happy Hour dell'8 marzo a Dialogo nel Buio

Giovedì 8 marzo si potrà festeggiare in modo alternativo la giornata dedicata alle donne: dalle ore 19.30 torna a Dialogo Nel Buio l’appuntamento con il coinvolgente happy hour al buio. Un’esperienza che stuzzica gusto, tatto, olfatto e udito per vivere più a fondo la magia del buio. E come sempre ad accompagnare gli avventori, guide e camerieri non vedenti.

Il costo è di 20 € e include il biglietto d’ingresso a Dialogo nel Buio (da prenotarsi in data successiva allo svolgimento dell’aperitivo).

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di mercoledì 7 marzo al tel.: 010 0984510 o alla mail info@dialogonelbuio.genova.it.