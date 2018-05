“Happy Heels”: musica e tip tap al Teatro dell'Archivolto

Venerdì 25 maggio arriva all'Archivolto la nuova commedia musicale, capace di coinvolgere un pubblico di qualsiasi età, che difficilmente riuscirà a resistere alla tentazione di muovere i propri piedi.

La commedia racconta di un antico e famoso teatro che ospiterà presto la compagnia australiana di tip tap più famosa al mondo, unica data Italiana del loro tour.

La Signorina Susy Q ex attrice, attualmente direttrice del teatro “Re Smeraldo” fa parte della vecchia scuola, e considera da sempre il Teatro un luogo Sacro, sarà proprio lei a dirigere a volte in modo troppo maniacale, i lavori di pulizia e allestimento per il grande evento ospite. Saranno la signora delle pulizie, il manutentore, la scenografa, la costumista, la maschera, la guardarobiera e la cassiera, a prendersi cura del Teatro Re Smeraldo per l’occasione ma lo faranno in modo più artistico forse perché ex performers del teatro. I modi della Direttrice non sono sempre molto apprezzati dai lavoratori ex artisti, ma per il quieto vivere si limitano ad invocare solo l’aiuto dei Santi e degli Dei, infatti a difenderli arriverà il "Padre degli Dei", uno Zeus tutto all’Italiana, amante della canzone Italiana, che proprio grazie alle note dei più grandi successi Sanremesi riuscirà a dare le giuste parole di conforto e aiuto a tutti i lavoratori del Teatro Re Smeraldo.

Numerose le coreografie di Tip Tap, tratte dai più celebri Musical, Singing in the Rain, Mary Poppins, Jelly’s Last Jam, La La Land, Crazy for You,i brani più popolari di Liza Minelli saranno cantati dal vivo, e innovativi numeri moderni di danza, ballati sui tacchi, ballati sia dalle ballerine donne che dai ballerini uomini, ultima tendenza della danza proveniente dall’estero.

Otto gli esilaranti performers protagonisti che si intrecceranno in questa commedia che vedrà anche il pubblico protagonista.

Da un’idea di Silvia Ferraris

Musica e voci: Simone Polacchi, Gabriele Guglelmi, Silvia Benzi

Coreografia e regia: Silvia Ferraris

Per info e prevendite 0131250600 – GruppoAnteprima Sipario

In allegato la locandina.

