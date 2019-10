Halloween Tour: i racconti del terrore in piazza Carignano

Il Civ Carignano Genova in collaborazione con il Gruppo Artistico i Malandrini e le Cherry blossom organizza una giornata incentrata sui racconti del Terrore, in occasione di Halloween. Partenza da piazza Carignano giovedì 31 ottobre 2019 intorno alle 16.40 ( una partenza ogni 30/40 minuti) per raggiungere 3 tappe.

Ecco postazioni e lanterne:

Postazione 1 - La Leggenda di Jack O’ Lantern: perché il simbolo di Halloween è una zucca? Un viaggio nel tempo tra leggende e paurose verità.

Postazione 2 - Le streghe del ghiaccio e del fuoco: Secoli dopo secoli Gerda e Nymeria si danno battaglia per il domino sul regno del male. Chi delle due avrà la meglio? Cosa succederà al regno degli umani? Le Cherry Blossom faranno danzare con la fantasia nel regno del male.

Postazione 3 -Salvataggio: a volte gli esperimenti scientifici possono essere assai pericolosi, appuntamento per coraggiosi.

Possibilità di fare "dolcetto o scherzetto" con i negozianti del quartiere.

L'evento si terrà anche in caso di maltempo in forma ridotta.