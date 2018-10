Halloween... sott'acqua

Il Mille Bolle Diving Center organizza la quarta edizione di un'insolita rassegna di eventi per Halloween dedicata ai sub.

Si inizia mercoledì 31 ottobre dalle 16, con una "notturna" sull'Haven, per visitare e scoprire i segreti di uno dei relitti più grandi del Mediterraneo, con tanto di posa della classica zucca.

Giovedì 1 novembre alle 9,30, Haven 120' Run Time; venerdì 2 novembre alle 9,30 Tek Day; sabato 3 novembre alle 9,30 caccia al tesoro on the wreck, e, per finire, domenica 4 novembre alle 9,30 immersione su un relitto a scelta.