Sarzano Horror Ghost Tour tra dolcetto e scherzetto, Zombie Walk, Escape Room, mercatino e tanto altro

La notte di Halloween 2019 succede qualcosa di molto speciale nel quartiere di Sarzano Sant'Agostino, con l'evento del Civ "Horror Ghost Tour".

Il programma della serata si snoda in diverse postazioni:

Programma e tappe:

Porta Soprana - Piani di Sant'Andrea:

Postazione di benvenuto e distribuzione mappe:

- Sarzano Zombie Walk (*ore 21.30 - vedi evento ufficiale)

- Mappa ufficiale Ghost Tour

-Truccabimbi e palloncini a cura di Tata Martina la Biondina

Aperitivo sulle due torri

A cura di:

Café il Barbarossa

Antica Sciamadda

Locanda Tortuga

The Honey Bar

Trampolieri - giocolieri - cartomante

VIA DI RAVECCA

- Allestimento della via a tema a cura dei singoli esercenti

- Sui citofoni nei portoni verranno messi dei bollini verdi ad indicare chi si è reso disponibile al tradizionale "DOLCETTO O SCHERZETTO" e i bambini potranno suonare liberamente!

Studio Danza Lagaccio asd L'Arte nella Danza

Esibizioni itineranti :Balletto o Scherzetto?

PIAZZETTA COCCAGNA

Da definire

PIAZZA NINFEO

Tappa Ghost Tour

Esibizioni e spettacoli a cura dell’Associazione Libera - Mente

PIAZZA DI SARZANO

Tappa Ghost Tour

Accademia Delle Arti Magiche

Vendita artigianato magico

Streghe e maghi veggenti

Incantesimi e sortilegi

Area Horror MakeUp a cura di Ambra Fiato Make-up artist

Officina Creativa dalle ore 16.30 alle ore 21.00 (su prenotazione)



ORE 17.30 alle ore 18.30

LETTURE MOSTRUOSE a cura di: Milleggiamme.

ORE 18.00 - Piazza Sarzano

PARTENZA TOUR DOLCETTO E SCHERZETTO

Tappe: Sarzano, Stradone sant’Agostino, Piazza Negri (Pinocchio a cura del Teatro della Tosse), Giardini Luzzati, Piazza delle erbe, Salita del Prione, Piano di Sant’Andrea, 2 Torri, Via di Ravecca, Salita coccagna, Piazza Ninfeo, Piazza di Sarzano.

Truccabimbi a cura di Associazione Musica e Magia Asd Magic Zena dalle 19,30

Dalle ore 16.00

POSTAZIONI ARTIGIANI - Piazza Sarzano

Nicolò Buffa: MakeUp e vendita Maschere Artigianali.

Gioca Luccoli - Costumi e Maschere

Gocce di Luna - Cristallo-terapia e artigianato

Ambra Fiato Make-up artist

Casa della carta - Palloncini articoli Halloween

Marco Bottino - Sculture in resina/candele

Locrea_lacla - Artigianato bimbi

Wilma Ciani - Borse artigianali

Laura Gentili - Cappelli

Le cose di Sissi- Borse paglia artigianali

Rosse Coccinelle - Scialli e stoffe collane art.

Damé - abbigliamento artigianale

Napi Baratti -scenografie -arti decorative

Ore 18.45

HORROR CIRCUS E ANIMAZIONE a cura di Macramè

durata 45 min

Ore 21.30

HORROR CIRCUS E ANIMAZIONE a cura di Macramè

durata 45 min

Ore 19.00

SPECIALE CINEMA HORROR - ingresso ad offerta

Chiesa di San Salvatore - Horror Film Festival

A cura del Laboratorio Probabile Bellamy

Ingresso a offerta libera

1 FILM - -Il mostro della Laguna

2 FILM - Il pianeta proibito

3 FILM - da definire

Ore 21.30

PARTENZA ZOMBIE WALK TOUR – PIAZZA SARZANO

Con Mappa Tour attraverso i locali del Civ Sarzano che timbreranno una tessera distribuita con la mappa per ottenere tantissimi sconti.

PIAZZA RENATO NEGRI

Tappa Ghost Tour

Pinocchio a cura del Teatro della Tosse

(orario dalle 18.00 alle 19.00)

STRADONE SANT’AGOSTINO

Escape Room Halloween

prenotazione in piazza Sarzano

Escape al LUZZATI LAB (Vico Amandorla 3)

Inizio dalle ore 17.00

a cura di Evasione Escape Room Genova

GIARDINI LUZZATI - dalle ore 16.30

IL "CIRCOLO" DEGLI SPIRITI

Le paure: festa mascherata di mostri e spiriti

SALITA DEL PRIONE

Cartomante

Musica presso Le Mele Cucina Solidale

LA CLAQUE DALLE ORE: 22.30

Swing Circus sbarca a LaClaque! // Halloween special Night

with The Sweet Life Society + Free Shots family DJset

Il primo party electro swing d’Italia sbarca a La Claque per una serata imperdibile nella quale si ballerà senza sosta con i dischi dei torinesi The Sweet Life Society e dei padroni di casa Free Shots.

Biglietto € 15