Halloween a Recco tra streghe, musica, dolcetti e scherzetti

Mercoledì 31 ottobre la Pro Loco di Recco organizza la festa di Halloween 2018.

Si inizia dalle 16 in piazza Nicoloso con intrattenimento musicale di Barbare Band e le streghe che, per l'occasione, arriveranno in loco. I bambini potranno poi divertirsi con "dolcetto o scherzetto" per le strade del paese. Alla fine del tour nei negozi, in piazza Nicoloso, sorpresa finale per tutti i bambini con la "zucca della strega".

L'iniziativa è promossa anche da Ascom, Civ, Comune e Croce Verde.