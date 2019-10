Halloween a Genova, quartiere per quartiere: gli eventi dei Civ

Tutta Genova si anima in occasione di Halloween, con eventi nei quartieri organizzati dai vari Civ del territorio.

Andiamo a vedere i principali per avereuna mappa delle manifestazioni zona per zona.

Sarzano Sant'Agostino

CIV di Sarzano Sant'agostino

Dalle ore 16 di giovedì 31 ottobre fino a sera inoltrata potrete godere di diverse attività, adatte a qualsiasi età: dalla Zombie Walk (esclusivamente per gli adulti) a un itinerario a tema dolcetto e scherzetto. E se siete amanti dell'adrenalina avrete anche la possibilità di provare l'Escape Room. Ma non solo! Fin dall'apertura degli eventi saranno presenti anche dei banchetti a cura degli esercizi del CIV in Piazza Sarzano.

Di seguito gli eventi proposti:

Porta Soprana – Piani di Sant'Andrea:

Postazione di benvenuto e distribuzione mappe: Sarzano Zombie Walk (partenza ore 21.30) e mappa ufficiale Ghost Tour.

Saranno inoltre presenti una cartomante, dei giocolieri e dei trampolieri, pronti a farvi entrare in un'atmosfera suggestiva.

Di qui passeranno i partecipanti del Ghost Tour.

Via di Ravecca

Allestimento della via a cura dei singoli esercenti e sui campanelli dei portoni dei residenti che si renderanno disponibili per il Dolcetto o Scherzetto Tour verranno messi dei bollini verdi.

Esibizioni itineranti dello Studio Danza Lagaccio.​

​Piazza Negri

Al Teatro della Tosse dalle ore 18 alle 19: Pinocchio.

Piazza Ninfeo

Tappa Ghost Tour

Esibizioni e spettacoli a cura dell'Associazione Libera-Mente.

Piazza Sarzano

Lotteria per bambini e adulti con premi a cura degli esercenti del CIV.

Accademia Arti Magiche: artigianato magico, streghe e maghi che leggono il futuro, incantesimi e sortilegi.

Postazione make up a cura di Ambra Fiato – Officina Creativa (su prenotazione) dalle ore 18 alle 21.

Letture Mostruose a cura di: Milleggiamme.

Dalle ore 18.00, partenza del Tour Dolcetto o Scherzetto. Tappe: Sarzano, Stradone sant’Agostino, Piazza Negri, Giardini Luzzati, Piazza delle erbe, Salita del Prione, Piano di Sant’Andrea, 2 Torri, Via di Ravecca, Salita coccagna, Piazza Ninfeo, Piazza di Sarzano.

Horror Circus e Animazione a cura di Macrame' Cooperativa Sociale sia alle ore 18:45, sia alle 21:30.

Halloween Market: 20 e più banchetti a cura degli esercenti del CIV dalle ore 16.

Partenza Zombie Walk Tour alle ore 21:30.

Piazzetta Coccagna

Rubik Teatro: improvvisazioni teatrali (narrativa magica) a tema Ghost Tour.

Presenza di cartomanti.

Stradone Sant'Agostino

Escape Room Halloween dalle ore 17 a cura di Evasione presso il Luzzati LAB (Vico Amandorla 3). Le prenotazioni in Piazza Sarzano.

Giardini Luzzati

Dalle ore 16:30 "Circolo" degli Spiriti.

Le paure: festa mascherata di mostri e spiriti.

Tour "Dolcetto e scherzetto" nel Civ Sarzano Sant'Agostino (aperto a bambini dai 6 anni in su accompagnati).

Dalle 17:30 alle 18:30 Merenda di Halloween ad offerta dentro al circolo.

Dalle 22:30 "Giardini Luzzati Incantati" con Dj Tere 80's/90's Power + Visual by Miagkii Zna

Salita del Prione

Horror Disco Dance per bambini dalle ore 17 alle 19.

La Claque

Dalle ore 22 si terrà il primo party electro swing d'Italia con The Sweet Life Society e Free Shots family DJset. L'ingresso è a pagamento.

Chiesa di San Salvator

HORROR FILM FESTIVAL (a cura di Laboratorio Probabile Bellamy). Verranno trasmessi i film "Il mostro della Luguna", "Il pianeta proibito" e il terzo e in definizione.

San Vincenzo

CIV San Vincenzo Chic

In Via San Vincenzo, dalle ore 10:30 alle 19:30, si terrà l'evento Halloween, mostri in festa in Via San Vincenzo.

Certosa

CIV Vivicertosa

In Via Piombino, Piazza Pretelle, Via Piccone e Via Pongoli, le strade si animano con Halloween a Certosa, un evento dedicato ai più piccini. L'appuntamento è alle ore 15:00 fino alle 21:00.

Sestiere Carlo Felice

CIV Sestiere Carlo Felice

In Galleria Giuseppe Siri, dalle ore 16:00 del 31 ottobre si potrà assistere all'esposizione auto e vetrine a tema con Halloween in Galleria.

Campetto-Scurreria

CIV Campetto - Scurreria

Il 31 ottobre si può partecipare allo spettacolo itinerante a tema con distribuzione di caramelle: Halloween in Centro Storico. L'evento partirà da Piazza S. Lorenzo e proseguirà in Piazza S. Giovanni il Vecchio, Via Reggio, Via Scurreria, Vico Indoratori e Vico S. Matteo. Appuntamento alle ore 17:30 fino alle 19:30.

Sestri Ponente

CIV Cosp Sestri

Giovedì 31 ottobre alle ore 14:00 alle ore 20:00 si può partecipare a Ballando Halloween, un evento danzante itinerante per le vie di Sestri Ponente. Si parte da Via Sestri e si prosegue in Via Donizetti, Via Vigna, Via Paglia, P. Tazzoli, P.Baracca e P. dei Micone.

Carignano

CIV Carignano

In Piazza Carignano, il 31 ottobre dalle 16:40 alle 19:00 si terrà il tour Halloween in Carignano: i racconti del terrore, con partenza ogni trenta minuti. Dalle 19:30 in poi aperitivi e cene a tema.