Halloween Party solidale per il Gaslini al Grand Hotel Savoia

Mercoledì 31 ottobre 2018 al settimo piano del Grand Hotel Savoia a Genova, dalle ore 19 alle ore 23 si festeggerà la festa più spaventosa dell’anno con Halloween Party.

I grandi si divertiranno in compagnia del dj Max Repetto che scalderà la serata con una selezione delle migliori hit.

Il divertimento non mancherà anche per i più piccini che potranno svolgere diverse attività: la caccia al tesoro, un laboratorio creativo, la sfilata in costume ed altre sorprese. Saranno a disposizione anche i trucca bimbi per un look da paura! Le attività saranno condotte dalle educatrici dell’Associazione Il Sogno di Tommi, che aiuta a sostenere le famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale Gaslini.

Durante la serata ci saranno due ricchi buffet con tantissime deliziose proposte: uno per i grandi che insieme assaporeranno anche cocktail a tema, e uno per i piccini anche con bevande dedicate a loro.

È richiesta la prenotazione al numeri 010 2772805 - eventi@hotelsavoiagenova.it

Ingresso con consumazione: 15 euro a persona.

