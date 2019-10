Halloween nei musei genovesi, con tanti giochi "da brivido" per bambini

Tanti eventi per grandi e piccini nei musei genovesi in occasione di Halloween 2019: andiamo a vedere cosa propongono le varie strutture in città, tra laboratori, workshop, attività e giochi "da brivido".

Galata Museo del Mare

Nel fine settimana 26-27 ottobre e nel ponte dal 1 al 3 novembre, dalle ore 17:00 a chiusura, il Galata Museo del Mare proporrà a grandi e piccini “Un mare di paura”, brevi approfondimenti legati ai timori e alle leggende del mare. Nella giornata del 1 novembre, lo staff del Museo accoglierà inoltre gli ospiti in costumi a tema.

Halloween alla Lanterna

Nella giornata di sabato 26 ottobre dalle ore 15:00 alla Lanterna sarà organizzato "Halloween alla Lanterna: Rufus il coniglio mannaro - Kids", insieme ad attività per i più piccoli. In caso del raggiungimento del numero massimo di partecipanti l'evento sarà replicato domenica 27.

Il 27 ottobre è inoltre organizzata la visita guidata "Ti porto alla Lanterna", con servizio navetta gratuito, dalle 14:00.

E per chi volesse visitare il nostro faro anche nella giornata del 1 novembre ci sarà un'apertura speciale dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

Musei di Nervi - Galleria d'Arte Modena

Il 1 novembre dalle ore 15:00 verrà organizzata una visita a tema per bambini e adulti alla scoperta di opere selezionate della collezione permanente della Galleria d’Arte Moderna di Genova Nervi. Ai partecipanti, invitati a presentarsi in costume, verranno illustrate opere i cui soggetti o autori sono stati protagonisti di storie misteriose, “noir” o da brividi. Ingresso a pagamento su prenotazione.

Museo del Genoa

Sabato 26 ottobre dalle 14:30 alle 15:30 la Fondazione Genoa 1893 organizza un laboratorio manuale presso il loro museo (Via al Porto Antico). L'evento è su prenotazione. Ma non solo! Giovedì 31 ottobre dalle ore 20:00 alle 23:00 i bambini potranno festeggiare in una serata divisa tra cena, giochi e animazione. Artiglio vi aspetta tutti travestiti! La maschera più bella verrà inoltre premiata.

Halloween a Palazzo Reale

Palazzo Reale apre le porte giovedì 31 ottobre per l'evento "Mostri e Miti a Palazzo Reale", con visite guidate a partire dalle 19:00 fino alle 21:30. Chi si presenterà in maschera riceverà una piccola sorpresa appositamente preparata dal Servizio Educativo del Museo. Ingresso a pagamento e su prenotazione.

Castello D'Albertis

Giovedì 31 ottobre dalle ore 17:30 fino alle 21, sarà possibile visitare uno dei luoghi più suggestivi della città. Mentre i bambini saranno coinvolti in un viaggio mostruoso alla scoperta dei misteri che si celano nel Castello alla ricerca di personaggi paurosi, streghette e strane creature, per raccogliere dolcetti da tutto il mondo, gli adulti visiteranno le sale del museo per ascoltare storie misteriose e avventurose sul Capitano D’Albertis. Partecipazione a pagamento e su prenotazione. Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e lavoro scs-onlus e Bon Ton catering.