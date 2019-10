Halloween a Le Clab con Red & Rum

Halloween live music a Le Clab con Red&Rum.

Entrambi provengono dalla gavetta del live, militano in altre formazioni ma quando si uniscono in duo si esprimono in modo molto intimo: propongono in chiave acustica tutte le grandi hit che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni.

Paola Franciosi (voce) e Diego Bertone (voce e chitarra acustica), due vecchie conoscenze del panorama musicale genovese.

A seguire Dj set by Mad Max.

Naturalmente non mancheranno food, aperitivi premium e ampia selezione di vini.

Gradita la prenotazione.