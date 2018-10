Halloween nei caruggi con cocktail a base di... insetti e alghe

Un Halloween da "brivido", mercoledì 31 ottobre al Locksmith Secret Bar di salita Embriaci: per la festa più paurosa dell'anno, il locale inaugura un nuovo format, "Grasshopper", progetto che vede l'utilizzo del cosiddetto "novel food" nei cocktails. In parole povere, alghe e insetti faranno da padroni nei tre drink disponibili ogni mercoledì sera.

I cocktail

Code Name Grasshopper: gin infuso alla cavalletta, vermouth dry al curry

Tremos in the glass: whiskey, miele alla paprika, bordatura di sale ai tenebrio worms, the ai tenebrio worms

Ant: cachaca, infuso di agrumi, sciroppo di zucchero, meringa liquida alle formiche messicane.

Costi e prenotazioni

Il costo del drink singolo è 9 euro. Il costo del menu degustazione (la quantità del singolo assaggio è circa la metà del cocktail normale) è 20 euro.

Prenotazione obbligatoria via Facebook o tramite il numero 3404672308