Halloween 2019 tra Acquario di Genova, Galata Museo del Mare e Dialogo nel Buio

Dal 19 ottobre al 3 novembre Acquario di Genova, Galata Museo del Mare e Dialogo nel Buio accoglieranno grandi e piccini con un ricco calendario di iniziative, tra divertenti incontri di approfondimento a tema mostruoso, promozioni online, dolci omaggi, appuntamenti con la Notte con gli squali e speciali allestimenti tematizzati.

Per quanti da fuori città intendono approfittare del periodo di festa per trascorrere due giorni a Genova, C-Way propone due pacchetti “Halloween a Genova” nelle date 26 e 27 ottobre e dal 1° al 3 novembre bimbi gratis.

Nei fine settimana 19-20 e 26-27 ottobre e nel ponte dal 1° al 3 novembre, al pomeriggio la visita all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare sarà arricchita da incontri con lo staff compresi nel prezzo del biglietto.

Mostro sarai tu

All’Acquario di Genova nei giorni indicati dalle ore 16 a chiusura con “Mostro sarai tu” i visitatori potranno sfatare la cattiva fama di cui godono squali, piranha, pesci scorpione, murene e meduse nelle aree dedicate a questi animali. Nel corso della visita all’Acquario, tutti i bambini riceveranno un dolcetto di Halloween grazie alla collaborazione con Caffarel.

Un mare di paura

Nelle stesse giornate, dalle ore 17 a chiusura, il Galata Museo del Mare proporrà “Un mare di paura”, brevi approfondimenti legati ai timori e alle leggende del mare. Nella giornata del 1° novembre, lo staff del Museo accoglierà gli ospiti in costumi a tema.

Dolcetti omaggio

Grazie alla speciale promozione, quanti acquisteranno online il biglietto di ingresso riceveranno un coupon con cui potranno ritirare presso i punti ristoro di Acquario di Genova e Galata Museo del Mare un dolce omaggio. La promozione è valida per l’acquisto esclusivamente online di una qualsiasi tipologia di biglietto - Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, AcquarioVillage, PianetAcquario, GalatAcquario - per una visita da effettuarsi nel periodo dal 19 ottobre al 3 novembre 2019. La promozione non è cumulabile con altre in corso.

Notte con gli squali

Per i ragazzi dai 7 agli 11 anni, due appuntamenti con Notte con gli squali: giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre. I piccoli partecipanti potranno passare una notte con gli squali, dormire davanti alla vasca che li ospita e scoprire come si trasforma l’Acquario di Genova al calare del giorno. Un’avventura extra-ordinaria che consentirà di scoprire il comportamento notturno degli animali e dormire a tu per tu con i grandi predatori del mare. L’appuntamento, su prenotazione, si svolge il 31 ottobre e il 2 novembre a partire dalle ore 21 e si conclude la mattina seguente. Per informazioni e prenotazioni, C-Way tel. 0102345666 o info@c-way.it. Il prezzo per bambino è 85 €.

Orari speciali

Nei giorni dal 1° al 3 novembre, l’Acquario di Genova effettuerà uno speciale orario prolungato dalle ore 8:30 alle ore 21, con ultimo ingresso alle ore 19.

Dialogo nel Buio

Dialogo nel Buio per la notte di Halloween si trasformerà: il pubblico sarà avvolto da un’atmosfera misteriosa e inquietante.

A partire dalle ore 18:30 il percorso si animerà di suoni, oggetti e personaggi evocativi per celebrare la notte più spaventosa dell’anno in modo davvero “terribile”.

Coloro che sopravvivranno all’esperienza potranno godersi un apericena conclusivo con stuzzichini dolci e salati serviti al tavolo, accompagnato da musica e divertimento rigorosamente al buio!

Il costo del percorso e della degustazione è di 20 euro a persona (età minima 15 anni).

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di lunedì 28 al tel. 010 0984510, mail info@dialogonelbuio.genova.it