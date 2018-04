Guerrilla Gardening: laboratorio gratuito per bambini

Laboratorio gratuito per bambini dai 5 ai 15 anni che consisten nella creazione di "bombe di semi" da usare come metodo di semina urbana.

La bomba di semi é una pratica antica usata già nell’Egitto dei Faraoni dopo le inondazioni primaverili del Nilo, tecnica ripresa dopo la seconda guerra mondiale dal giapponese Masanobu Fukuoka maestro dell’agricoltura naturale. Negli anni 70, è stata riconosciuta a livello mondiale nel campo della permacoltura e oggi questa forma di semina è spesso usata dai "guerrilla gardener" che partono all’attacco di aree abbandonate, in disuso e grigie delle città, per trasformarle in aiuole fiorite e angoli verdi.

L’elemento distintivo di questa pratica è che le bombe non si devono interrare, basta lanciarle perché il mix di cui sono costituite (terriccio, compost e argilla) garantisce la germinazione dei semi contenuti in esse. L’argilla e il compost aiuteranno i semi a svilupparsi e contemporaneamente li avvolgeranno in una protezione resistente.

Durante il laboratorio realizzeremo delle bombe di fiori con il compost proveniente da lombricompostiere domestiche, di cui sarà illustrato il funzionamento, e spiegheremo come procedere con l’attacco in modalità guerrilla gardener per rendere più colorati e verdi gli angoli grigi della nostra città contribuendo così ad arricchire la biodiversità in ambito urbano.

Animeranno il laboratorio Francesca Cipro (architetto) e Lino Tenace (agrotecnico).

Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione (gratuita) scrivendo a tabaccheriacipro@gmail.com e specificando nome e cognome di ciascun bambino partecipante.