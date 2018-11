"Guai ai poveri": la faccia triste dell'America a Palazzo Ducale

In occasione dell’inaugurazione del Corso “Operare con le persone senza dimora. Un approfondimento sull’emarginazione urbana-grave” e nell’ambito del Progetto di diffusione e sensibilizzazione sui valori del commercio e dell’economia solidale per prevenire e risolvere molte forme di emarginazione e fragilità sociale, il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova, la Fondazione San Marcellino e Fair in collaborazione con il Corso di Laurea in Servizio Sociale - Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, organizzano la presentazione del Libro: “Guai ai poveri: la faccia triste dell’America” di Elisabetta Grande.

Il programma prevede, alle 17,15 i saluti inaugurali da parte di Nicola Gay S.J., Presidente Fondazione San Marcellino ONLUS, Maurizio Bergamaschi, professore di sociologia dell’Università di Bologna e Direttore scientifico del Corso e di Emilio di Maria, dell’Università di Genova e membro del Comitato di indirizzo del Corso.

Alle 17,45 il giornalista Pietro Barabino intervista l’autrice Elisabetta Grande, Docente di Sistemi giuridici comparati presso l'Università del Piemonte Orientale in dialogo con Andrea Morniroli, del Forum Disuguaglianze Diversità di Roma, che da più di trent'anni si occupa di politiche e azioni di welfare a livello locale con particolare riferimento ai temi delle migrazioni e delle marginalità urbane.

L’incontro si conclude, alle 19,15 con il contributo di Deborah Lucchetti presidente di Fair. Il libro sarà disponibile grazie alla partecipazione della libreria L’Amico Ritrovato e l’evento è realizzato con il contributo della Regione Liguria.