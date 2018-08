Ponte Morandi, un gruppo di ascolto per condividere la propria esperienza

Domenica 2 settembre, nel pomeriggio, sarà attivato presso la sede Aspic di Genova, in via Cairoli 8/7, un gruppo di ascolto finalizzato alla condivisione dell'esperienza vissuta a seguito del ponte Morandi.

Contestualmente, chi lo desidera, potrà essere ascoltato individualmente.

Le attività sono gratuite e aperte a tutti, sia a coloro che sono stati coinvolti direttamente, sia alle persone che pur non essendo state coinvolte in modo diretto, per il solo fatto di "vivere la città", sentono l'esigenza di parlare dell'evento in un contesto professionale, facilitante e protetto.

La partecipazione è gratuita, ma bisogna comunicare la propria adesione specificando se si desidera essere ascoltati individualmente o in gruppo al numero 348.5740377.

Aspit è un'associazione di studenti e professionisti psicologi, psicoterapeuti, counselor e mental coach.