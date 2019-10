Elio porta "Il Grigio" di Giorgio Gaber al Teatro Modena

Dal 15 al 27 ottobre 2019 al Teatro Modena arriva "Il Grigio", capolavoro di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, arricchito da una decina di canzoni, terreno perfetto per il talento eccentrico di Elio, storico leader delle Storie Tese.

Dopo essere stato presentato a Genova in forma di lettura nell’ottobre 2018 "Il Grigio" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con l’adattamento e la regia di Giorgio Gallione, arriva ora in scena nella sua versione definitiva. Protagonista atteso e amato, Elio.

Il Grigio è la storia di un uomo che si allontana da tutto e da tutti, afflitto più da problemi personali che sociali. Si ritira in campagna per stare tranquillo. La sua desiderata solitudine è però subito disturbata da un fantomatico topo: è “il grigio”, forse un fantasma, forse una proiezione, certo l’elemento scatenante degli incubi e dell’inesorabile e ironico flusso di coscienza dell’uomo.

Commentando lo spettacolo, Elio ha recentemente dichiarato in una intervista di non essersi mai confrontato con la profuzione di Gaber: il Grigio, secondo il cantante, è una parte che abbiamo tutti in qualche modo dentro di noi.