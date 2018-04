"The great american songbook" al Count Basie

Raccolta ideale dei fondamenti della musica del 20esimo, da Broadway a Hollywood

Daniele Gorgone – Pianoforte/ Fulvio Chiara – Tromba / Marco Piccirillo – Contrabbasso / Giovanni Paolo Liguori - Batteria

Il quartetto nasce dalla decennale collaborazione del trombettista torinese Fulvio Chiara, uno dei preferiti dell'immenso Gianni Basso, da oltre venti anni nella scena del jazz italiano ed europeo, e del pianista toscano Daniele Gorgone, che vanta collaborazioni e incisioni con star del jazz mondiale come Scott Hamilton, Grant Stewart e Jim Rotondi e vincitore di vari premi tra cui Barga Jazz nel 2006.

The Great American Songbook, noto anche come "American Standards", è la raccolta ideale delle più importanti e influenti canzoni popolari americane e degli standard jazz del 20esimo secolo che include le canzoni più popolari e durature dagli anni '20 agli anni '50 che sono state create per il teatro di Broadway e il cinema di Hollywood e con cui si sono cimentati tutti o quasi i grandi musicisti jazz di tutte le eta' e tutte le genreazioni.

The Great American Songbook comprende tra gli altri gli standard di Gershwin, Porter, Van Heusen, Rogerts.. e il quartetto di questa sera, attraverso una selezione di queste grandi melodie, riarrangiate in chiave moderna e personale, offrira' un grande spettacolo denso di gusto, raffinatezza e swing.

