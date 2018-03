Le grandi sonate del Novecento al Ducale

Da sabato 17 marzo a domenica 25 marzo, la GOG in collaborazione con Genova Palazzo Ducale - Fondazione per la Cultura organizza un ciclo di concerti e di conferenze che avranno come tema le Grandi Sonate del Novecento. I molteplici appuntamenti che si terranno nella Sala Munizioniere e nel Maggior Consiglio sono dettagliati nei programmi e negli interpreti nel programma che segue questo testo critico.

Conferenza ore 17.45 nella sala del Munizioniere, presentazione a cura di Danilo Faravelli. Concerto alle ore 19: Charles Ives, Sonata n.2 per pianoforte, Concord, Massimiliano Damerini - pianoforte.

